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Россиянам дали советы, как не подхватить ОРВИ в праздники

Врач Шурупова посоветовала в праздники употреблять больше витаминов и жидкости

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Избыточные калории, алкогольные напитки, стресс и недосып могут привести к ослаблению иммунитета и, как следствие, к болезням. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-педиатр и клинический психолог, основатель клиники «Процветание» Виктория Шурупова.

«Чтобы иммунитет работал исправно, важно, чтобы в организме было достаточно витаминов и минералов. Этого можно достичь с помощью сбалансированного (полноценного) питания», — сказала Шурупова.

Помимо сбалансированного рациона, специалист посоветовала соблюдать питьевой режим, чтобы восполнять запасы жидкости, потерянной из-за соленой пищи, алкоголя и сладостей. Вода и травяные чаи, по ее словам, помогут не только сохранить водный баланс, но и вывести токсины из организма.

Также врач порекомендовала избегать частого потребления кофе и заботиться о психоэмоциональном состоянии.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого говорила, что в сезон простуд необходимо включать в рацион больше сезонных фруктов и овощей, особенно тех, которые богаты витаминами C и D. Они играют ключевую роль в укреплении иммунной системы, помогая организму противостоять вирусам.

Ранее эксперт перечислила полезные для здоровья новогодние блюда.

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