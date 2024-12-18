Врач перечислила полезные для здоровья новогодние блюда

Одним из полезных новогодних блюд является холодец, поскольку содержит коллаген, полезный для кожи, суставов и соединительных тканей. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Кроме того, по ее словам, этот деликатес содержит ретинол, укрепляющий иммунитет.

Также специалист выделила блюда, содержащие легкоусвояемые белки и витамины. Например, салаты с добавлением морепродуктов и нежирной рыбы.

«Фрукты, такие как ананас, грейпфрут и лимон, не только украсят стол, но и помогут пищеварению за счет ферментов и органических кислот», — отметила врач.

Чтобы избежать негативных последствий новогоднего застолья, она посоветовала заранее порционировать блюда, добавляя в тарелку больше овощей и зелени, чем жирных закусок.

До этого Сережина дала советы, как минимизировать вред алкоголя на Новый год.

По ее словам, следует отдавать предпочтение сухому вину или крепким напиткам, избегая при этом ликеров и коктейлей, поскольку помимо алкоголя они содержат сахар, а это двойной удар по организму.

Кроме того, специалист рекомендует не смешивать разные виды спиртного и пить только на сытый желудок.

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