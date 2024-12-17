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Врач дала рекомендации, как проводить старый год в хорошем физическом состоянии

Врач Бурнацкая: в декабре важно правильно питаться и достаточно спать

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MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

В декабре организм особенно уязвим к инфекциям и стрессам. Как проводить старый год в хорошем физическом и моральном состоянии, рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. По ее словам, которые цитирует РИАМО, первое, на что стоит обратить внимание, — это правильное питание.

«Включите в рацион больше сезонных фруктов и овощей, особенно тех, которые богаты витаминами C и D. Эти витамины играют ключевую роль в укреплении иммунной системы, помогая организму противостоять вирусам и простудам», — сказала Бурнацкая.

Кроме того, важен регулярный сон, продолжительностью 7-8 часов в сутки, отметила врач. Не стоит забывать регулярно проветривать помещение и использовать увлажнители.

Чтобы предотвратить заболевания в холодное время года, специалист посоветовала сделать прививку и стараться уделять время физической активности, поскольку регулярные тренировки укрепляют иммунитет.

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Эксперт посоветовала подходить к ситуации комплексно: тщательнее планировать день, не забывать об умеренной физической активности и практиках релаксации, таких как дыхательные упражнения и медитация. Кроме того, стоит умерить завышенные ожидания от праздников и меньше тревожиться из-за нереализованных планов, поскольку в новом году жизнь продолжается.

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