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Врач раскрыла, стоит ли отказываться от углеводов, чтобы похудеть

Врач Закирова: чтобы похудеть, стоит отказаться от простых углеводов

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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Бытует мнение, что для похудения и поддержания здорового образа жизни в целом необходимо отказаться от углеводов. Однако они необходимы организму, как белки, жиры и другие элементы. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова.

«Углеводы, наряду с белками и жирами, являются макронутриентами — жизненно необходимыми человеку веществами. Они являются основным источником энергии для живых организмов. Сбалансированный рацион должен на 50-60% состоять из углеводов», — подчеркнула Закирова.

Предпочтение, по ее словам, стоит отдать сложным углеводам, таким как зерновые, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые, некоторые виды овощей, орехи и семена. При этом простые углеводы, такие как сладости, выпечка и сладкая газировка, организму действительно никакой пользы не несут, отметила врач.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Александра Разаренова при этом призывает не демонизировать сахар.

Сладости сами по себе не вредны, нюанс лишь в их объеме: достаточно стремиться к балансу, ограничивая простые углеводы до 5-10% от суточной нормы калорий, пояснила специалист.

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