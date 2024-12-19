Диетолог призвала отказаться от демонизации сахара

Совет отказаться от сладкого часто встречается в рекомендациях по здоровому питанию. Но действительно ли это необходимо? О том, как правильно включать сладости в рацион, и почему сахар не стоит демонизировать, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Александра Разаренова.

«Если резко исключить любимые сладости из своего меню, со временем это может вызвать внутреннее напряжение и привести к срывам, которые имеют тенденцию повторяться систематически и менять пищевое поведение не в лучшую сторону. Сладости сами по себе не вредны, нюанс лишь в их объеме: достаточно не демонизировать сахар, а стремиться к балансу, ограничивая простые углеводы до 5–10% от суточной нормы калорий», — объяснила врач-диетолог.

Разаренова напомнила, что составляющие сахара — глюкоза и фруктоза — являются видами углеводов, которые служат источником энергии для организма, а также помогают поддерживать правильную работу мозга и мышц. Наряду с белками и жирами углеводы являются одной из ключевых составляющих сбалансированного рациона, поэтому радикально урезать их не стоит, если на то нет медицинских показаний.

При планировании меню диетолог рекомендует обратить внимание и на период дня, в который лучше всего есть сладкое. Самым удачным моментом для правильного усвоения десерта станет время после основного приема пищи — завтрака или обеда. Это поможет избежать резких скачков уровня глюкозы в крови и позволит дольше ощущать сытость вместо постоянного желания «кусочничать».

«Сильная тяга к сладкому может указывать на то, что рацион недостаточно сбалансирован, — объясняет нутрициолог. — Когда организм получает достаточно белков, клетчатки, углеводов и жиров, желание переборщить со сладким снижается», — добавила Разаренова.

Она также объяснила, какую пользу могут принести различные сладости из шоколада, внедренные в рацион, и рассказала об их питательных свойствах.

«Шоколадные батончики имеют в составе дополнительные ингредиенты, такие как карамель, орехи или злаки, которые добавляют энергетической ценности, и часто содержат больше сахара и жиров. Благодаря этому батончик может быть удобным и доступным перекусом в период интенсивной физической или умственной нагрузки, когда требуется быстро восполнить энергию. Молочный или горький шоколад в формате плитки, как правило, богат антиоксидантами, и сахара в нем меньше за счет отсутствия дополнительных ингредиентов. Дольше насыщая кровь глюкозой, он обеспечивает продолжительным чувством сытости, а еще расширяет сосуды и благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Делая выбор в пользу того или иного продукта, не стоит изначально делить их на черное и белое, главное — учитывать общий баланс рациона и питаться разнообразно», — подытожила нутрициолог.

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