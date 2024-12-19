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Верховный суд рассмотрел дело о халатности в отношении полицейского в Москве

ВС РФ рассмотрел дело о халатности в отношении участкового в Москве

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд РФ рассмотрел дело участкового, осужденного за халатность, который проигнорировал сообщение ребенка об агрессивном поведении отца. Об этом сообщили в пресс-службе российского агентства правовой и судебной информации.

По данным следствия, несовершеннолетняя девочка позвонила в полицию и сообщила о том, что ее отец избивает мать и у него в руках нож. Полицейский, который принял звонок, не передал информацию коллегам и приехал на место происшествия только спустя 1,5 часа. После прибытия на место инцидента сотрудник правопорядка не проник в квартиру. В связи с этим позднее мать ребенка была обнаружена в помещении без признаков жизни.

«Суды двух инстанций сочли, что полицейский должен был принять все исчерпывающие меры по спасению гражданина, в том числе незамедлительно передать поступившую информацию в дежурную часть, что предусмотрено положениями п. 2 ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О полиции», а также служебной Инструкцией (приказы МВД России № 736 от 29 августа 2014 года и от 29 марта 2019 года № 205)», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что преступные действия участкового привели к возможности сокрытия следов преступления.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону по подозрению в коррупции задержали замначальника УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) донского МВД Сергея Глазырина.

Ранее россиянка не хотела ехать в полицию и напала с ножом на участкового.

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