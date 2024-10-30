Россиянка не хотела ехать в полицию и напала с ножом на участкового

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая ранила ножом полицейского. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 23 августа 2024 года в Засвияжском районе на улице Рябикова. Сотрудники МВД приехали к дому фигурантки, чтобы принудительно доставить ее в отдел полиции, поскольку многочисленные вызовы она проигнорировала. Женщина в отдел полиции ехать не планировала.

Увидев полицейских, она схватила нож и начала размахивать им, ударив лезвием одного из стражей порядка. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью и нападении на представителя власти.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Воронежской области молодая мать избила полицейского трубой и пнула в живот. Глава сельского поселения сообщил участковому, что в доме у молодой матери слышен плач ее детей. Страж порядка отправился на место, чтобы проверить, не угрожает ли малолетним опасность. Молодая мать, увидев полицейского, испугалась административной ответственности и напала на него.

Ранее россиянин напал на сотрудниц полиции, которые пришли предупредить о мошенниках.