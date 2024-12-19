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«Не можем найти кошку»: дикая рысь пробралась в дом в российском селе

В Башкирии дикая рысь пробралась в дом и утащила кошку

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Башкирии жительница села Старосубхангулово Бурзянского района рассказала, что заметила на придомовой территории рысь. Об этом сообщает «Башинформ».

По словам женщины, дикое животное сначала разгуливало по двору, а позже зашло в чулан дома. Женщина отметила, что успела сфотографировать зверя и показала фото, где рысь подобралась совсем близко к окну, и ее снежные следы на ковре в подсобном помещении.

«Конечно же, я испугалась. К сожалению, теперь мы не можем найти нашу кошку», — поделилась собеседница СМИ.

До этого в ХМАО рысь залезла в жилой дом, напала на кошку и забралась в баню. Хозяева заблокировали животное в бане, после чего вызвали профильные службы. Они отловили зверя и вывезли его в лес.

Ранее в Петропавловске-Камчатском рысь забралась на дерево и напугала местных жителей.

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