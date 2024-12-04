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В ХМАО рысь залезла в жилой дом, напала на кошку и забралась в баню

В ХМАО отловили пробравшуюся в частный дом рысь

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Гражданская защита населения Советского района/VK

В ХМАО поймали рысь, которая пробралась в дом людей. Об этом сообщает администрация Советского района региона.

Инцидент произошел в городском поселении Советский. Дикое животное проникло на территорию дома местного жителя. Сначала хищник напал на кошку, но, после того, как увидел владельцев участка, убежал в баню.

Хозяева закрыли рысь в помещении и вызвали профильные службы, которые поймали ее.

«После проведения мероприятий рысь была доставлена в заповедник, в свою естественную среду обитания», – сообщается в публикации.

В администрации района подчеркнули, что во время отлова хищник не пострадал. Его осмотрели ветеринары и заключили, что пойманный зверь здоров.

До этого на Камчатке специалисты поймали рысь. Животное пробралось в торговый зал местного магазина и съело запасы рыбы. Хищника пытались прогнать, но он вел себя агрессивно и не подпускал людей к себе.

Ранее в Петропавловске-Камчатском рысь забралась на дерево и напугала местных жителей.

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