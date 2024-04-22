В Петропавловске-Камчатском рысь забралась на дерево и напугала местных жителей

В Петропавловске- Камчатском рысь забралась на дерево во дворах жилых домов и напугала местных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Камчатка».

В экстренные службы обратились жители Петропавловска-Камчатского, которые заметили во дворе жилого дома по улице Высотной, сидящую на дереве рысь. Хищника пришлось снимать с высоты специалистам службы по охране животного мира. Рыси ввели снотворное и сняли с дерева.

«Был проведен внешний осмотр рыси. Это оказался молодой самец, какие-либо явные повреждения у него отсутствовали», — сообщили в минприроды региона.

Хищника накормили, вывезли в лес на значительное расстояние от города и отпустили на волю.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области пенсионерка поселила у себя рысь, перепутав ее с собакой. Хищник поселился в бане у пожилой сельчанки, пенсионерка поняла, кем на самом деле является ее постоялица только после того, как кадры с рысью разлетелись по соцсетям.

Ранее жители ХМАО пожаловались на нашествие рысей в поселке Коммунистический.