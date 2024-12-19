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Пострадавших при столкновении поездов под Мурманском перевели в областные медучреждения

Губернатор Чибис: пострадавших под Мурманском перевели в областные медучреждения

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© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Семерых пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области перевели в медучреждения региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Всего пострадали 27 человек, <...> семерых перевели в областные учреждения, пять из них проходят лечение в Мурманской областной больнице», — сказал он.

Губернатор отметил, что двоих пострадавших спасти не смогли.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Пострадали более 10 человек.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, задержан машинист грузового состава — его в момент аварии не было в кабине. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Мурманской области опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом.

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