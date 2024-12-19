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Россиянам дали советы, которые помогут тратить меньше воды и экономить на оплате ЖКУ

Специалист Башмаков: ночные тарифы помогут экономить на оплате ЖКУ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Установка однорычажных шаровых кранов поможет расходовать меньше воды дома и сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Об этом рассказал генеральный директор Центра энергоэффективности «21 век» Игорь Башмаков, передает Pravda.Ru.

Помимо этого, эксперт советует экономнее использовать воду, например, не забывать закрывать кран во время чистки зубов. Сэкономить также можно за счет установки счетчиков с ночными тарифами. В этом случае можно включать стиральную машину ночью, когда тарифы ниже. Еще один способ для экономии — получение льгот и субсидий, добавил Башмаков.

«Малоимущие граждане могут получать субсидии, если расходы на ЖКУ превышают установленный порог (13% в Москве или 22% в некоторых регионах). Ветераны и участники событий имеют социальные льготы», — добавили в сообщении.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого говорил, что россияне смогут сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги, если будут внимательно изучать квитанции, правильно использовать ресурсы и знать свои права. По его словам, в квитанциях могут быть ошибки, поэтому важно проверять их.

Ранее экономист оценил долги россиян за коммуналку.

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