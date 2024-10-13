В Калининграде ребенок спас многодетную семью от пожара

Школьник из Калининграда спас из огня свою семью, мальчик пытался потушить возгорание, но надышался продуктами горения. Об этом сообщает «Клопс».

Возгорание произошло в квартире многоэтажки по улице Мира, пожар начался в детской комнате. 11-летний мальчик возвращался домой и заметил дым, он бросился в квартиру и до приезда пожарных своими силами пытался потушить огонь.

«Его даже пожарные похвалили, что он помог не распространиться огню сильнее. Он надышался дыма, конечно. Помощь медиков ему была оказана на месте», — рассказала мама мальчика.

Огонь уничтожил все имущество многодетной семьи, спасти успели только документы. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее на Урале подростки устроили вечеринку и сожгли дачу.