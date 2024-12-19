Россиянам рассказали о главной проблеме живых новогодних елок

Одной из главных проблем живых новогодних елок является отсутствие обратной посадки. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель сети елочных базаров в Москве Владислав Пухарев.

По его словам, со временем в России может возникнуть дефицит хвойных деревьев, в особенности это касается сосны. Пухарев пояснил, что мелкая елка, которую можно легально срубать, растет на елочных массивах быстрее.

«С сосной дела обстоят хуже: поля сельхозназначений самосевкой быстро не засеваются. Пока поле отдыхает, с леса наносит, и через некоторое время появляются сосенки. Когда елка дорастает до нужной высоты (до 2 м в основном), такие поля арендуют, самосев прореживают. Срубленные деревья продают оптовикам», — добавили в сообщении.

Начальник Управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов до этого говорил, что россияне могут самостоятельно срубить живую елку к Новому году в ближайшем лесничестве, там же можно купить дерево к празднику. По его словам, желающие должны будут заключить договор купли-продажи новогодней елки и выбрать понравившуюся на территории в лесу.

Ранее россиянам рассказали, можно ли поставить новогоднюю елку в подъезде.