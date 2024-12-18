Россиянам рассказали, можно ли поставить новогоднюю елку в подъезде

Зачастую граждане в преддверии Нового года начинают украшать не только квартиры, но и придомовую территорию и подъезды, вешая гирлянды и ставя елки. Однако следует помнить, что прежде чем «наряжать» общее имущество многоквартирного дома, важно заручиться одобрением соседей и управляющей компании (УК). Об этом в эфире «Радио 1» сообщила председатель Ассоциации многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Кроме того, по ее словам, не стоит забывать о нормах пожарной безопасности.

«Нельзя захламлять пути эвакуации, а ведь все, что связано с подъездом и с лестничными холлами, — пути эвакуации. Также нужно обсудить, какую елку ставить, есть ли пространство для нее, нет ли рядом электрощитовых точек», — объяснила Тыщенко.

Кроме того, потребуется сертификат, где будет прописана горючесть и токсичность изделия, добавила она.

Научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко до этого предупреждал, что елки из поливинилхлорида (ПВХ) могут представлять опасность для здоровья человека, потому что при нагревании от гирлянды материал может выделять вредные вещества. По его словам, лучше всего к Новому году выбирать натуральную елку.

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