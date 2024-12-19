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Суд избрал меру пресечения Зареме Мусаевой по новому уголовному делу

Зарему Мусаеву отправили в СИЗО по новому делу о дезорганизации работы колонии

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mansur_solltaev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Грозном избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 февраля 2025 года супруге экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой по новому уголовному делу о дезорганизации работы колонии. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимой Александр Савин.

Он рассказал, что это время Мусаева будет содержаться в СИЗО. С середины ноября 2024 года она также находилась в СИЗО.

Адвокат отметил, что без решения суда возможен перевод в СИЗО человека, отбывающего наказание в виде лишения свободы, при проведении следственных действий.

Уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой возбудили по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы).

Семья Мусаевой заявляет, что ее похитили в 2022 году в Нижнем Новгороде. По данным МВД, женщину доставили на допрос по делу о мошенничестве, но она напала на полицейского. Супруг Мусаевой, экс-судья Сайди Янгулбаев, думает, что ее преследование может быть связано связано с деятельностью их сыновей.

Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией. Чеченские власти считают, что вся семья Янгулбаева причастна к оппозиционному Telegram-каналу «Адат».

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. Позже, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, суд изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении.

Ранее адвокат Заремы Мусаевой сообщил о ее критическом состоянии.

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