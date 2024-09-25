Адвокат Заремы Мусаевой сообщил о ее критическом состоянии

Здоровье супруги бывшего судьи Верховного суда в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, осужденной по делу о мошенничестве и нападении на полицейского, продолжает ухудшаться из-за роста уровня сахара в крови. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката Мусаевой.

Юрист рассказал, что показатель уровня сахара достиг 30 и приближается к критической отметке, а инъекции инсулина ей не помогают.

«По словам Мусаевой, сахар поднимается уже несколько недель. <...> Сейчас Зарема ограничила себя в пище, чтобы не допустить дальнейшего повышения уровня сахара и ждет госпитализации», — рассказал адвокат.

По его словам, медсанчасть чеченской колонии, в которой находится Мусаева, запросила госпитализацию заключенной в республиканскую клинику, однако ответа пока не поступило.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца. 19 апреля медкомиссия постановила, что у Мусаевой нет заболеваний, которые могли бы стать причиной освобождения из колонии.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков стал электриком в колонии.