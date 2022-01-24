«Без России мы не сможем». Кадыров раскрыл, сколько денег Чечня получает от Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что без помощи федерального центра его регион не продержится и месяца. Он пояснил, что у Чечни нет собственных доходов от продажи сырья, поэтому она полагается на дотации от Москвы. Глава Чечни также рассказал, что, по его мнению, нужно сделать с Украиной, и вновь поднял тему «мерзкой семейки» бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. В частности, Кадыров прокомментировал историю о том, что он якобы лично пытал сына Янгулбаева.

О тратах Кремля на Чечню

Правительство России выделяет Чечне 300 млрд рублей ежегодно, сообщил Кадыров в Instagram-эфире председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

Кадыров отметил, что сейчас у региона нет собственного большого дохода, потому что он не занимается нефтедобычей. Чечня, по его словам, готова добывать нефть и строить нефтеперерабатывающие заводы, однако не может найти инвесторов.

«Нет [сегодня] этого всего. Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти. <...> Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался нефтедобычей, переработкой. Без России мы никак не сможем. <...> Если нам что-то другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель, как они хотят содержать республику», — заявил Кадыров.

Он добавил, что раньше сам поддерживал отделение Чечни от России и независимость региона. Однако сейчас понимает, насколько республика нуждается в федеральной поддержке.

«Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия <...>. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев [без помощи России]. Даже месяц не сможем <...>. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 млрд тратит», — уточнил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что сейчас некоторые российские политики говорят, будто Чечня не подчиняется федеральной власти и российским законам. Кадыров с этим мнением не согласен.

«Я, как никто, подчиняюсь президенту, я пехотинец его <...>. Даже если весь мир будет против [президента России Владимира] Путина, я буду за него. <...> Мы подчиняемся всем законам, мы соблюдаем все правила жизни в Российской Федерации», — сказал политик. Он добавил, что Чечня готова защищать Россию, если придется.

При этом Кадыров добавил, что в Чечне соблюдают свои обычаи. «У нас все по правилам жизни мусульман, по правилам жизни чеченцев», — описал это он.

Кадыров объяснил, что Чечня поддерживает и развивает исламскую культуру и традиции с разрешения федерального центра.

Об Украине

Кадыров сообщил, что на месте президента России давно «навел бы порядок» на Украине.

«Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают нашей безопасности, мы должны молчать что ли?» — пояснил Кадыров.

Глава Чечни указал, что Украину пытаются использовать в своих интересах США. Кадыров отметил, что Белый дом не желает «ничего хорошего» для Украины, эта страна нужна американцам только, чтобы получить новую военную базу около границ России.

Кадыров добавил, что если бы Россия не остановила в Сирии «этих шайтанов», то сегодня «у нас убивали бы людей». «То же самое с Украины это перейдет в Россию, поэтому надо упреждающие меры предпринимать», — заключил он.

Кадыров также сказал, что у США никогда не получится «поставить на колени» Россию.

О Янгулбаевых

Кадыров вновь поднял тему семьи судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Чеченские власти считают, что вся семья Янгулбаева причастна к оппозиционному Telegram-каналу «Адат», который критикует Кадырова, его сторонников и в целом власть в республике. В декабре прошлого года суд Грозного признал канал экстремистским. Кадыров говорил, что Янгулбаевы «призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его».

Ранее один из сыновей Янгулбаева Ибрагим рассказал, что давно критикует чеченскую власть. Он открыто создавал посвященные этому паблики в соцсетях, вел YouTube-канал. За это, указал блогер, в 2015 году его, брата Абубакара и отца, бывшего тогда действующим чеченским судьей, якобы похитили люди Кадырова. По словам Ибрагима Янгулбаева, их пытали и избивали, и Кадыров лично пытал его самого. Затем, как утверждает Ибрагим, Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку с должности судьи, угрожая в противном случае убить его сына. Ибрагим объяснял, что его отец конфликтовал со сторонниками Кадырова, не соглашаясь принимать заказные решения.

Кадыров 24 января прокомментировал эту историю со своей стороны.

«Да, действительно, этого пупсика Ибрагима Янгулбаева задержали в 2015 году. Да, я имел с ним беседу, потому пригласил его отца, рассказал ему [обо всем], дал возможность [Ибрагиму] рассказать, чем он занимался. Он рассказал, чем он занимался, как он поддерживал политику терроризма, экстремизма, как вел страницы. Отец поругал его, избил, поблагодарил нас», — сообщил Кадыров.

По словам Кадырова, тогда он решил поговорить с семьей Янгулбаевых, поскольку узнал, что Ибрагим — сын судьи. По воспоминаниям Кадырова, отец блогера был крайне недоволен, когда узнал о деятельности сына, и даже заявил, что Ибрагима следовало бы убить за такое. Он также якобы пообещал, что если в будущем сын будет продолжать заниматься подобным, то он лично его убьет. На что Кадыров, по его собственным словам, попросил судью не бить своего сына и не лишать его жизни.

«Я сказал: «Не убивай, не избивай, если бы мы этого хотели, мы бы это сделали сами». <...> Мы не убиваем, мы хотим воспитывать заблудших», — пояснил Кадыров.

По словам Кадырова, сам Ибрагим Янгулбаев при личной встрече вел себя недостойно. Он боялся его и «плакал как женщина».

«Ибрагим, ты помнишь, ты плакал, благодарил меня. [Говорил мне:] «Ты такой хороший, я никогда не думал, что ты такой добрый, спасибо тебе. Ты спас меня, я с сегодняшнего дня буду делать все на благо народа республики». Помни свои слова, будь мужчиной», — вспомнил диалог Кадыров.

Политик также раскритиковал работу Сайди Янгулбаева на посту судьи Верховного суда Чечни. Он рассказал, что во время проверок выяснилось, что Янгулбаев якобы брал взятки и ради своей выгоды отправил в тюрьму много людей.

«Он брал деньги, сажал, он брал деньги, отпускал. Он просто так людей сажал, унижал, оскорблял», — объяснил Кадыров.

Согласно открытым данным, Сайди Вахиевич Янгулбаев был назначен судьей Верховного суда Чечни указом президента в августе 2012 года. Он работал в судебной коллегии по уголовным делам. В ноябре 2015 года квалификационная коллегия судей лишила Янгулбаева судейских полномочий. Он жаловался на это решение, но получил отказ.

Кадыров резюмировал, что никогда не забудет и не простит Янгулбаевым все плохое, что они говорили в адрес чеченского народа, семьи самого Кадырова и его команды. Он призвал спецслужбы и власти внимательно изучить деятельность Янгулбаевых и содержание канала «Адат», который «продвигает терроризм и экстремизм».

Ранее Кадров называл Янгулбаевых «мерзавцами», «мерзкой семейкой» и отмечал, что их «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он призывал задержать их и уничтожить «как пособников террористов», если Янгулбаевы будут сопротивляться при аресте. Кадыров также назвал террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку »Новой газеты» Елену Милашину, которая также сотрудничает с Янгулбаевыми.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 января заявил, что заявления Кадырова — его личное мнение, а не мнение федерального центра.

Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова заявила РБК, что издание будет обращаться в Следственный комитет после слов Кадырова.