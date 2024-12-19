Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры попавшего в аварию поезда в Мурманской области продолжили путь

ФПК: пассажиры попавшего в аварию в Мурманской области поезда продолжили путь

close
Михаил Голенков/РИА Новости

Пассажиры поезда №11, который следовал по маршруту МурманскСанкт-Петербург и столкнулся с грузовым в районе станции Княжая в Мурманской области, продолжают путь в специально сформированном составе. Об этом сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) в Telegram-канале.

«В вагонах поддерживается комфортная температура, проводники оказывают пассажирам все возможное содействие и помощь. По станции Кемь было организовано питание пассажиров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что в настоящее время движение по станции Княжая приостановлено, на месте ведутся восстановительные работы. Железнодорожники предпринимают все меры для скорейшего восстановления сообщения.

Также в ФПК отметили, что с целью сокращения времени опоздания поездов была организована перевозка пассажиров между станциями Кандалакша и Лоухи с помощью автобусов. В последующем пассажиры смогут пересесть в составы поездов.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Пострадали более 10 человек.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, задержан машинист грузового состава — его в момент аварии не было в кабине. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Мурманской области опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами