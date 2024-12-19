Пассажиры попавшего в аварию поезда в Мурманской области продолжили путь

Пассажиры поезда №11, который следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург и столкнулся с грузовым в районе станции Княжая в Мурманской области, продолжают путь в специально сформированном составе. Об этом сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) в Telegram-канале.

«В вагонах поддерживается комфортная температура, проводники оказывают пассажирам все возможное содействие и помощь. По станции Кемь было организовано питание пассажиров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что в настоящее время движение по станции Княжая приостановлено, на месте ведутся восстановительные работы. Железнодорожники предпринимают все меры для скорейшего восстановления сообщения.

Также в ФПК отметили, что с целью сокращения времени опоздания поездов была организована перевозка пассажиров между станциями Кандалакша и Лоухи с помощью автобусов. В последующем пассажиры смогут пересесть в составы поездов.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Пострадали более 10 человек.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, задержан машинист грузового состава — его в момент аварии не было в кабине. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Мурманской области опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом.