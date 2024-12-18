Россиянам рассказали, как работает рынок живых елок

Живые елки и сосны к Новому году попадают на российский рынок после вырубки полей в Пермском крае, Челябинской области, Удмуртии, Пензенской, Самарской и Саратовской областях, которую проводят собственники. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель сети елочных базаров в Москве Владислав Пухарев.

По его словам, лесные хозяйства теперь не занимаются выращиванием деревьев к празднику.

«25 лет назад ситуация на рынке была иная — в московских лесхозах (за 100 км от столицы) закупали елки, затем их привозили на продажу. Лесхозы брали семена, лесничие высаживали саженцы в основном в просеках под линиями электропередачи. А через пять-семь лет елочки вырубали перед Новым годом», — говорится в сообщении.

Помимо этого, новогодние елки привозят и из-за рубежа. Например, «кавказскую пихту» поставляют из Дании, уточнил Пухарев. Он добавил, что цены за такое дерево начинаются от 10 тыс. рублей.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин до этого говорил, что живую елку к Новому году лучше всего покупать на официальных базарах, где представлены законно срубленные деревья. По его словам, узнать о законности спила и продажи можно по документам, которые должны быть у продавцов.

Ранее россиянам объяснили, как ухаживать за живой елкой, чтобы она простояла дольше.