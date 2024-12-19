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Ветврач назвала опасные для питомцев продукты с новогоднего стола

Ветврач Алешина: питомцев не стоит кормить мандаринами и колбасой

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Shutterstock/ShineTerra

Домашним питомцам запрещено давать почти все продукты и блюда, которые обычно готовят для новогоднего стола. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач, заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина.

Так, например, им не стоит давать бананы, картофель, болгарский перец, ярко окрашенные и экзотические фрукты, включая мандарины. Помимо этого, ветеринар не советует кормить кошек и собак виноградом и изюмом, потому что они могут вызвать необратимые поражения почек, а также луком и чесноком. К числу запрещенных она также отнесла колбасу и сыр.

«Колбаса и сыр содержат в себе много жира и соли, соответственно, давать их любимцу категорически не рекомендуется. Даже маленький кусочек сыра может стать катализатором большой проблемы», — уточнила Алешина.

Ветеринар Евгений Цыпленков до этого говорил, что домашним питомцам не стоит давать куриные кости, потому что они могут повредить внутренние органы, например желудок или пищевод. По его словам, собакам также не рекомендуется давать шоколад, потому что он может спровоцировать нежелательные химические реакции в организме.

Ранее ветеринар рассказал, чем лучше кормить собак и кошек.

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