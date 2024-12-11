Ветеринар перечислил опасные для питомцев продукты

Домашним питомцам не стоит давать куриные кости, потому что они могут повредить внутренние органы, например желудок или пищевод. Об этом рассказал ветеринар Евгений Цыпленков, передает Pravda.Ru.

По его словам, собакам также не рекомендуется давать шоколад, потому что он может спровоцировать нежелательные химические реакции в организме.

«Постоянно кормить одним и тем же нельзя, кашами, например, и прочим. Это хорошо поросенку или хорошо какой-нибудь корове, но точно не хищнику», — добавил Цыпленков.

Ветеринарный врач Никита Черняев до этого говорил, что домашних животных нельзя кормить соленой, перченой, жирной, жареной и копченой едой. По его словам, питомцев лучше кормить либо сухим кормом, либо натуральной пищей. При этом готовить для них нужно отдельно, чтобы у животного не было нарушений в работе поджелудочной железы, предупредил ветврач. Помимо этого, он призвал не кормить их виноградом, изюмом, луком, чесноком и шоколадом. Если питомец съел что-то не то, у него может появиться рвота более одного раза, диарея, вялость, снижение аппетита и активности, добавил специалист.

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