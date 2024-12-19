Названа предварительная причина ЧП двух поездов в Заполярье

Причиной столкновения пассажирского поезда и грузового состава в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, в результате этого произошло столкновение с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.

18 декабря, в 16:15 мск, при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург с вагонами грузового состава. В поезде в момент аварии находился 321 пассажир. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Госпитализация понадобилась 14 пассажирам.

В связи с ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали машиниста грузового поезда, из-за ошибки которого и произошло столкновение. Как писал Telegram-канал Baza, также под стражей оказался помощник машиниста.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал список пострадавших в результате столкновения поездов.