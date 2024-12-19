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В Мурманской области после столкновения поездов задержали машиниста

СК РФ: машиниста задержали по делу о столкновении поездов под Мурманском

Сотрудники правоохранительных органов задержали машиниста грузового поезда, столкнувшегося с двухэтажным пассажирским составом в Мурманской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

В Telegram-канале Baza уточняется, что под стражей оказались два машиниста грузового поезда. Речь идет о 45-летнем Алексее Зычкове и его 23-летнем помощнике Рамиле Садыгове.

«Они признались, что после поломки состава они закрепили его пятью тормозными башмаками и стали ждать помощь. При этом, учитывая, что поезд стоял под большим уклоном, он должен был быть закреплен минимум 33 тормозными башмаками», — говорится в материале.

По информации журналистов, в том числе из-за этого грузовой поезд поехал вниз. В результате он развил достаточно большую скорость, и машинистам не удалось вовремя остановить состав. Тогда он врезался в хвост пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург.

Авария на железной дороге в районе села Ковда в Мурманской области произошла 18 декабря. После столкновения пассажирский поезд, в котором находились 326 человек, сошел с рельсов. Более того, один из его вагонов перевернулся на бок и перегородил пути.

В настоящее время известно о 31 пострадавшем. Госпитализация понадобилась 14 гражданам, из которых четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Еще двоих пассажиров спасти не удалось.

Ранее компания «Российские железные дороги» (РЖД) пообещала выплатить компенсации пострадавшим в ЧП в Мурманской области.

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