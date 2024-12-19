Врач рассказал о самых опасных типах кашля

К числу самых опасных можно отнести тип кашля с просвистом и головокружением, а также тот тип, который сопровождается липким потом и потерей сознания. Об этом «Москве 24» рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, появление свиста в грудной клетке может говорить о том, что бронхи или альвеолы легких находятся в спастическом, пережатом состоянии, из-за чего может наступить бронхообструкция. Врач пояснил, что в этом случае может произойти перекрытие дыхательных путей.

«Если кашель такой, что у человека начинает кружиться голова, появляется липкий пот и он начинает терять сознание, — речь идет о сильнейшей пневмонии. При этом человек находится в состоянии сильного интоксикационного синдрома, что сопровождается значительной слабостью. Такой кашель также можно отнести к очень опасным», — предупредил Зайцев.

В обоих случаях эксперт призвал сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин до этого говорил, что хронический кашель может расцениваться как симптом онкологического заболевания. По его словам, опухоль может давить на чувствительные нервные рецепторы и вызывать кашель.

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