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Врач дал советы для уменьшения кашля при ОРВИ

Врач Хамитов: противокашлевые препараты помогут бороться с кашлем при ОРВИ

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Сухой кашель является одним из самых распространенных симптомов ОРВИ, для его уменьшения можно использовать официально рекомендованные противокашлевые препараты. Об этом kp.ru рассказал профессор, заслуженный врач РФ, член Российского респираторного общества, д. м. н. Рустэм Хамитов.

«При этом длительность применения этих препаратов ограничена ввиду изменения характера кашля и опасности застоя секрета в дыхательных путях и его инфицирования. Для последующего лечения могут понадобиться препараты с так называемой протуссивной активностью, повышающие эффективность кашля в виде облегчения откашливания мокроты», — сказал эксперт.

По его словам, если у пациента наблюдается затрудненное носовое дыхание, ему можно применять носовые капли или спреи. При этом Хамитов подчеркнул, что неоправданное самолечение может быть опасным, поэтому стоит проконсультироваться по вопросам лечения с врачом.

Врач-пульмонолог сети «Клиника Фомина» в Санкт-Петербурге Екатерина Сак до этого рассказала «Газете.Ru», что зачастую люди допускают ошибки в лечении кашля. В их числе перевод сухого кашля во влажный, принятие препаратов, блокирующих отхаркивание мокроты, прием антибиотиков, и ингаляции народными средствами.

Ранее врач назвал опасный симптом хронического кашля.

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