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Врач назвал опасный симптом хронического кашля

Врач Агапкин: кашель может быть симптомом онкологического заболевания

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Хронический кашель может расцениваться как симптом онкологического заболевания. Об этом заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», передает «Лента.ру».

«Опухоль может давить на чувствительные нервные рецепторы и вызывать кашель», — ответил эксперт женщине на вопрос о том, связан ли хронический кашель с онкологическим заболеванием щитовидной железы.

Врач-онколог, онкохирург «СМ-Клиника» Михаил Пильх отмечал, что один из первых признаков развития рака гортани — изменение голоса, если опухоль поражает голосовые связки. В этом случае голос становится хриплым или сиплым, причем эта проблема имеет постоянный характер, и при лечении голос не улучшается. Кроме того, могут появиться кашель и одышка.

А врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщал о том, что кашель, который возникает по утрам, может говорить о сердечной недостаточности. Он уточнил, что такой недуг часто возникает у пожилых людей, у которых есть проблемы с сердцем.

Ранее врач рассказал о связи длительного кашля с возникновением грыжи.

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