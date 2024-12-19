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Врач предупредила об опасности красной икры

Врач Соломатина: красная икра может вызвать отеки

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Красная икра содержит в себе соль, поэтому она может вызвать отеки и повысить артериальное давление. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, ее следует с осторожностью есть тем, у кого есть гипертония, склонность к отекам, заболевания сердечно-сосудистой системы или почек. Помимо этого, в икре есть холестерин, поэтому она может представлять опасность для людей с атеросклерозом. Эксперт советует съедать одну чайную ложку икры за раз, если состояние пациента не критическое.

«Если давление зашкаливает или идет мощный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, аритмия, а человек находится в очень уязвимом состоянии на грани госпитализации, нужно отказаться от продукта. В этом случае важна жесткая диета», — подчеркнула Соломатина.

Здоровым людям она советует есть одну-две чайных ложки красной икры за раз.

Нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина до этого говорила, что желающим купить хорошую, полезную икру лучше выбирать ее в свежем виде. Потом продукт можно будет заморозить самостоятельно. Консервы — это самый неполезный вид икры, уточнила она.

Ранее сообщалось, что красная икра упала в цене в России.

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