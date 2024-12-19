Россиянам напомнили о дне настоящего Санта-Клауса

19 декабря в Русской православной церкви (РПЦ) празднуется день святителя Николая Чудотворца — день настоящего Санта-Клауса, благодаря которому в каждый дом перед Новым годом приходит чудо. Об этом напомнил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

Он отметил, что одним из чудес этого святого было спасение от бесчестия трех бедных девушек. Святитель Николай передал их отцу мешочек с золотом, которое стало приданым для дочерей. Отсюда и началась традиция рождественских подарков от Санта-Клауса.

«Вспоминаю, как в 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге к ковчегу с его мощами выстраивались многотысячные очереди. И это наглядно показало, что мы, русские, были и остаемся его народом, а Россия пребывает под защитой и покровительством настоящего Санта-Клауса, — подчеркнул Малофеев.

Как объяснил священник РПЦ Антоний Борисов, Николай Чудотворец, в отличие от коммерческого образа Санта Клауса, не играет роль «исполнителя желаний».

При этом он отметил, что в народном сознании древний святой ассоциируется с щедростью и отзывчивостью, поэтому неудивительно, что именно он лег в основу образа Санта Клауса — новогодне-рождественского персонажа.

Ранее ученые обнаружили в Турции вероятную гробницу прообраза Санта-Клауса.