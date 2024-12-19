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Москвичам рассказали, увидят ли они звездопад Урсиды 22 декабря

Астроном Рублева: москвичи смогут увидеть звездопад Урсиды 22 декабря

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Жители Москвы смогут увидеть звездопад Урсиды, который произойдет в ночь на 22 декабря. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Однако она уточнила, что это непростая задача. По ее словам, лучше всего наблюдать за явлением вне города.

«Условия для наблюдения не очень благоприятны: Луна будет вблизи последней четверти и засветит небо. Но все-таки можно попытаться посмотреть на звездопад за пределами Москвы при ясной погоде. <...> Максимум придется на самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря — ночь зимнего солнцестояния», — сказала Рублева.

Астроном отметила, что при звездопаде ожидается не очень много вспышек — до 10 метеоров в час. Она добавила, что явление назвали по созвездию Малой Медведицы (на латинском — Ursa Minor).

Московский планетарий до этого сообщил, что в первые дни 2025 года жителей Земли ожидает мощный метеорный поток Квадрантиды и самое большое Солнце, которое можно будет увидеть в наступающем году. Отмечается, что метеорный поток Квадрантиды можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 января, его пик придется на 3 января.

Ранее сообщалось, что астрономы наблюдали новорожденную галактику, которая похожа на нашу.

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