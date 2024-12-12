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Астрономы наблюдали новорожденную галактику, которая похожа на нашу

Nature: обнаружена новорожденная галактика, похожая на молодой Млечный Путь

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ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CEA Paris-Saclay, image processing by J.-C. Cuillandre, E. Bertin, G. Anselmi

Международная команда ученых обнаружила молодую галактику Firefly Sparkle (Искра Светлячка), образовавшуюся всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва. Работа опубликована в журнале Nature.

Firefly Sparkle представляет собой активно формирующуюся галактику, в которой астрономы обнаружили 10 отдельных скоплений звезд. Ее масса и структура напоминают молодую версию Млечного Пути, что делает ее ценным объектом для изучения эволюции галактик.

«Я не ожидала, что возможно настолько четко различить структуру галактики, существовавшей так давно в нашей Вселенной», — сообщила астрофизик Ламия Моула из колледжа Уэллесли, одна из авторов исследования.

Для изучения галактики астрономы использовали явление гравитационного линзирования. Firefly Sparkle расположена за массивным скоплением галактик, свет от которого искривляет пространство-время и усиливает свет самой галактики, создавая его увеличенное изображение. Это позволило исследователям зафиксировать крошечные детали галактики, невидимые при обычных наблюдениях.

Оказалось,Firefly Sparkle активно формирует звезды, а также имеет две небольшие спутниковые галактики. По мнению ученых, в будущем она поглотит своих спутников, повторив процесс, через который прошел Млечный Путь.

Открытие может стать новым шагом в изучении формирования галактик подобных нашей.

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