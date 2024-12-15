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Астрономы рассказали, чего ждать землянам в первые дни 2025 года

Московский планетарий: в первые дни 2025 года земляне увидят большое Солнце

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ESO

В первые дни 2025 года жителей Земли ожидает мощный метеорный поток Квадрантиды и самое большое Солнце, которое можно будет увидеть в наступающем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что в ночь с 3 на 4 января можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантиды, на 3 января придется его пик.

«Пик новогоднего звездопада Квадрантиды, наблюдаем в ночь с 3 на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час. Четвертого января — Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — поделились в планетарии.

Ученые добавили, что 16 января также произойдет противостояние Марса. Он подойдет на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей планету и Солнце.

До этого астрономы с помощью телескопа Хаббл впервые сделали детальный снимок квазара 3C 273 — одного из самых ярких объектов во Вселенной, питаемого огромной черной дырой.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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