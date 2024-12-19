РЖД поможет родственникам пассажиров, пострадавших в аварии под Мурманском

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) готовы организовать перевозку родственников пассажиров, которым после столкновения поездов в Мурманской области понадобилась госпитализация. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Из заявления следует, что к текущему моменту сотрудники РЖД установили связь с членами семей всех пострадавших граждан. В том числе речь идет о родственниках двоих пассажиров, которых спасти не удалось.

«Компания организует их перевозку к местам нахождения близких», — подчеркивается в публикации.

Также в тексте отмечается, что 19 декабря «Российские железные дороги» начнут выплачивать компенсации пострадавшим гражданам. Те люди, которым понадобилась госпитализация, получат по одному миллиону рублей. Обратившимся за медицинской помощью с менее серьезными травмами, в свою очередь, выплатят по 500 тыс. рублей.

«Возвращены денежные средства за билеты 296 пассажирам <...>, еще у 25 пассажиров запрошены реквизиты для перечисления денежных средств», — добавили в компании.

18 декабря в районе села Ковда в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Последний следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, и в нем находились 326 человек.

В результате аварии пассажирский состав сошел с рельсов, при этом один из его вагонов перевернулся на бок и перегородил пути. Травмы различной степени тяжести получил 31 человек, госпитализация понадобилась 14 гражданам.

На этом фоне сотрудники правоохранительных органов задержали машиниста грузового поезда и его помощника, из-за ошибки которых и произошло столкновение.

Ранее пассажирский поезд, сошедший с рельсов под Мурманском, продолжил движение в Санкт-Петербург.