Психолог назвала технику для загадывания новогодних желаний

Специальная техника поможет воплотить новогодние желания в жизнь. Об этом kp.ru рассказала психолог Василиса Аверьянова.

Для этого она советует прописать на бумаге все конкретные мечты, которые есть у человека. После этого нужно нарисовать круг или «колесо баланса» и разделить его на восемь секторов в соответствии с важными сферами жизни. Например, отношения, спорт, самореализация, хобби, здоровье, деньги, самопознание, дети или другие. Каждое желание нужно распределить по этим позициям.

«В идеале должно выйти по три-четыре цели на каждую из сфер. Там, где получилось меньше трех пунктов, нужно будет добавить еще желаний, а если вышло больше пяти целей, подумать, может, стоит немного сократить список в этой сфере», — говорится в сообщении.

После этого нужно разбить задачи на подзадачи, чтобы выполнять их каждый месяц в следующем году. Аверьянова добавила, что можно также предусмотреть награды и штрафы за исполнение и неисполнение планов в конце года.

Мотивационный тренер Олеся Валиуллова до этого говорила, что новогодние желания лучше прописывать на бумаге, начать делать это можно уже сейчас. По ее словам, желание важно правильно сформировать — оно должно быть конкретным и подробным, а также приносить положительные эмоции.

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