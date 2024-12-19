В РЖД уточнили число пострадавших в Мурманской области

В результате аварии с поездом в Мурманской области пострадали 31 человек, пятеро из них — дети. Об этом сообщает пресс-служба РЖД

Согласно данным пресс-службы, 14 пострадавших госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, двое пассажиров погибли.

РЖД предложили пострадавшим бесплатное лечение и реабилитацию в своих медучреждениях. Родственникам погибших выплатят по 2,2 млн рублей.

Инцидент произошел накануне в районе Ковды Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. В нем находилось 326 человек. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее пассажирка рассказала «Газете.Ru» подробности о столкновении поездов в Мурманской области.