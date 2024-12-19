Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РЖД уточнили число пострадавших в Мурманской области

Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 31

close
Северо-Западная транспортная прокуратура

В результате аварии с поездом в Мурманской области пострадали 31 человек, пятеро из них — дети. Об этом сообщает пресс-служба РЖД

Согласно данным пресс-службы, 14 пострадавших госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, двое пассажиров погибли.

РЖД предложили пострадавшим бесплатное лечение и реабилитацию в своих медучреждениях. Родственникам погибших выплатят по 2,2 млн рублей.

Инцидент произошел накануне в районе Ковды Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. В нем находилось 326 человек. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее пассажирка рассказала «Газете.Ru» подробности о столкновении поездов в Мурманской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами