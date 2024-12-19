Россияне ответили, что их раздражает на корпоративах больше всего

Почти половина (42%) россиян признались, что больше всего на корпоративах их раздражает поведение пьяных сотрудников. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,3 тыс. человек.

Еще по 25% голосов набрали варианты «Длинные речи начальства» и «Праздничные конкурсы», 23% — не нравятся приставания коллег. Чуть меньше, 21% пожаловались на необходимость подбирать наряд. По 15% опрошенных ответили, что их раздражают невкусная еда, некачественное спиртное, а также творческие выступления коллег, 14% — слишком громкая музыка.

Еще 9% не нравятся приглашенные артисты или ведущий, 7% — нехватка еды/алкоголя.

«На корпоратив, как правило, люди приходят уставшие и не оправившиеся после накопившегося стресса. <...> Что тут можно сделать? Самое первое — не надо усугублять ситуацию, еще и непосредственно перед вечеринкой с коллегами устраивая себе гонку и стресс. <...> А второе — постарайтесь заранее немного «отпустить пружину», чтобы на праздник прийти в более спокойном и адекватном состоянии. Если есть возможность заехать домой, примите душ. Пройдитесь пешком хотя бы от метро, а лучше по парку», — сказал психолог Максим Свиридов.

Накануне психолог Александра Миллер говорила, что корпоратив нужно воспринимать как повод формально отметить праздник в компании и отвлечься от рутины. Допустимо выпить бокал шампанского, но не более того.

Ранее сообщалось, что певица МакSим снизила гонорар на новогодние корпоративы.