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«От конфуза до увольнения»: россиянам назвали главные ошибки на корпоративах

Психолог Миллер: корпоратив – это самое опасное время в коллективе

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gooko/Shutterstock/FOTODOM

Корпоративы традиционно устраивают в компаниях ради укрепления взаимосвязей и сплочения сотрудников. Однако условия непринужденной атмосферы могут спровоцировать массу неловких, а то и опасных ситуаций, которые в перспективе грозят увольнением, предупредила психолог Александра Миллер. В беседе с «Пятым каналом» она назвала самые распространенные ошибки россиян во время праздников с коллегами.

Корпоратив нужно воспринимать как повод формально отметить праздник в компании и отвлечься от рутины. Допустимо выпить бокал шампанского, но не более того.

«[Лучше] походить в неформальной обстановке с бокалом игристого и с этим же бокалом, не до конца допитым, попрощаться и уехать», — посоветовала психолог.

Среди главных ошибок она выделила попытку отдохнуть «как в последний раз», когда люди начинают вести себя слишком развязно и проявлять неуважение и к коллегам, и к начальству. Несоблюдающие субординацию люди всегда попадают впросак и теряют лицо, а затем – и работу, так как «уходить в отрыв» на корпоративе нельзя, подчеркнула Миллер.

Вторая ошибка – это попытка вспомнить старые обиды, выпустить наружу скрытые претензии и попытаться выяснить отношения.
«Стремление поправить свою честь или показать, кто здесь главный, может завершиться не только повышением голоса, но и дракой», — подчеркнула специалист, призвав отказаться от такого сценария поведения.

Еще одна ошибка – желание со всеми подружиться, что только оттолкнет людей. Ни в коем случае нельзя и пытаться соблазнить кого-то из коллег, подчеркнула Миллер. Это не только приводит к неловкости, но и может испортить всем праздник.

До этого движение «Зов Народа» направило в Минтруд предложение выплачивать денежные премии сотрудникам, отказавшимся от похода на новогодний корпоратив. По мнению активистов, это будет способствовать укреплению социальной поддержки и солидарности в обществе.

Ранее россияне назвали свои главные страхи на корпоративах.

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