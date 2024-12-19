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Бензовоз перевернулся на трассе в Бурятии

Babr Mash: в Бурятии перевернулся бензовоз, топливо разлилось на дорогу

На трассе в Селенгинском районе Бурятии перевернулся бензовоз, из-за чего топливо разлилось на дорогу. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, бензовоз марки Freightliner опрокинулся во время поворота. В инциденте никто из людей не пострадал, однако машина перекрыла дорогу, из-за чего образовалась пробка. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда. К месту ДТП направили оперативные службы.

Накануне автобус с 40 горняками перевернулся в Нерюнгринском районе Якутии. ДТП произошло на технологической трассе, ведущей к горно-обогатительному комбинату «Инаглинский».

14 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль «Урал», перевозивший раненых военнослужащих, столкнулся с автобусом «ПАЗ» в Воронежской области. Лобовое столкновение транспортных средств произошло ночью на 158-м километре трассы Воронеж — Луганск. По словам очевидцев, в автобусе и грузовике находились люди в военной форме. В результате ДТП есть пострадавшие — медики увезли их в больницу.

Ранее россиянам рассказали, почему автобусы часто попадают в ДТП.

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