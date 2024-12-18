В Якутии перевернулся автобус с горняками

Автобус с 40 горняками перевернулся в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По ее данным, ДТП произошло на технологической трассе, ведущей к горно-обогатительному комбинату «Инаглинский».

«Ряд граждан получили ушибы», — отмечается в сообщении.

14 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль «Урал», перевозивший раненых военнослужащих, столкнулся с автобусом «ПАЗ» в Воронежской области. Лобовое столкновение транспортных средств произошло ночью на 158-м километре трассы Воронеж — Луганск. По словам очевидцев, в автобусе и грузовике находились люди в военной форме. В результате ДТП есть пострадавшие — медики увезли их в больницу.

До этого в Кимрском районе Тверской области маршрутный микроавтобус врезался в 20-метровую яхту. Инцидент произошел возле загородного яхт-клуба. Водитель тягача, который транспортировал судно, не справился с управлением на повороте и перекрыл часть дороги. Стоимость яхты оценивается в 30 млн рублей. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Новосибирской области после столкновения с грузовиком перевернулся автобус.