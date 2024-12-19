Несколько объектов инфраструктуры, расположенных на территории Днепропетровской области Украины, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

По его словам, урон был нанесен постройкам в Никопольском районе и в городе Кривой Рог. Иные подробности в заявлении не уточняются.

Утром 19 декабря на территории Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей, также выявили повреждение ряда инфраструктурных объектов. Однако рассказавший об этом глава администрации региона, назначенной Киевом, Иван Федоров не стал раскрывать какие-либо детали.

18 декабря координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ нанесли удары по складам украинских войск на территории Кировоградской и Полтавской областей. Уничтоженные объекты располагались в населенных пунктах Светловодск и Кременчуг.

Кроме того, прилет зафиксировали в районе военного аэродрома в Хмельницкой области. Речь идет о воздушной гавани, которая находится в пяти километрах от города Староконстантинов.

Ранее в Харьковской области зафиксировали прилет в районе бывшего мясного комбината.