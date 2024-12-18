Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Также удар пришелся по аэродрому в Хмельницкой области Украины.

«Мой любимый аэродром в Староконстантинове тоже прилетело», — написал подпольщик.

По его словам, на атакованном складе в Кременчуге находилась бронетехника украинской армии.

До этого Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по месту с украинской военной техникой в пригороде Харькова.

15 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку трех беспилотников украинской армии на Грозный Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам в Харькове. По его словам, в ходе атаки было уничтожено порядка 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что российская армия нанесла точечный удар «Искандером» по бойцам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по заводу по производству беспилотников.