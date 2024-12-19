Взорвавшему генерала Кириллова инкриминируют теракт

Ахмаду Курбанову, который проходит фигурантом по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, инкриминировали также терроризм и изготовление взрывных устройств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что заказчиками преступления были сотрудники украинских спецслужб.

Отмечается, что для допроса Курбанова пришлось привлечь переводчика, так как тот не говорил по-русски. Мужчина признался, что куратор с Украины обещал ему $100 тыс. долларов и проживание в Евросоюзе за устранение генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Несмотря на признание и помощь следствию, Курбанову грозит пожизненный срок, отметил «Коммерсантъ». В ближайшее время ему изберет меру пресечения Басманный райсуд.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.