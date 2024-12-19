В поисках пропавшего на Камчатке самолета участвуют десятки спасателей

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что в поисках пропавшего самолета Ан-2 задействованы три воздушных судна. Видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал правительства края.

По его словам, также воздушное судно ищут более десятка спасателей и задействовано пять снегоходов. Приведена в готовность группа спасателей в Ключах, Усть-Камчатске и Оссоре.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром 19 декабря, началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

Борт вылетел в 05:13 (мск) из села Тиличики с тремя спасателями «Камчатского РПСБ» на борту. На вылете также спасатели ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю в составе шести человек и спасатели ПСО КГКУ «ЦОД» в составе четырех человек, добавил Лебедев.

Ранее в аэропорту Пулково самолет не смог припарковаться из-за снега.