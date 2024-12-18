Жителя Севастополя осудили на 10 лет за поджог пункта гумпомощи

Житель Севастополя осужден на 10 лет колонии за поджог пункта сбора гуманитарной помощи для Донбасса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Сообщается, что подозреваемый планировал устроить теракт на нефтехранилище.

«Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях. <…> Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

После отбывания срока в колонии ему также нельзя будет заниматься администрированием сайтов в интернете в течение 3 лет.

До этого в Тихвине Ленинградской области подросток пытался поджечь горючую жидкость в почтовом отделении. Он хотел устроить пожар.

Также сообщалось, что в Свердловской области неизвестный злоумышленник пытался поджечь здание областного военкомата.

Ранее сообщалось, что в России расширят понятие госизмены.