В Верховной раде призвали украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans

Граждане Украины, создающие платный контент на интернет-платформе OnlyFans, должны задекларировать свои доходы и уплатить налоги. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Данил Гетманцев в своем Telegram-канале.

По его данным, сфера создания украинцами платного контента на интернет-платформе Only Fans быстро растет, а количество аккаунтов ежегодно увеличивается в три раза. За размещение контента граждане Украины получают деньги, иногда весьма большие, отметил депутат.

«Например, в течение четырех лет гражданка «С» получила за создание платного контента на OnlyFans более $4 млн», — написал Гетманцев.

Он напомнил, что гражданин Украины, получающий иностранные доходы, обязан ежегодно подать налоговую декларацию, в которой необходимо указывать сумму заработанных средств и, соответственно, платить с них налог.

В мае Гетманцев сообщал, что компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых популярных порносайтов в мире Pornhub, зарегистрировалась в качестве налогоплательщика на Украине. Депутат отметил, что компания, владеющая сервисом OnlyFans, за первый квартал 2024 года пополнила бюджет Украины на $0,7 млн.

Ранее на Украине оштрафовали Pornhub.