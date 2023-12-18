На Украине оштрафовали Pornhub

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала порнографический сайт Pornhub из-за нежелания регистрироваться в стране и платить налоги в бюджет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«Компания, оперирующая сайтом Pornhub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере $5 543, соответствующее налоговое уведомление-решение направлено в компанию и Агентство доходов Канады», — написал парламентарий.

Он также добавил, что сервис платной подписки Onlyfans, специализирующийся на эротическом контенте, с начала 2023 года заплатил в украинский бюджет свыше $944 тыс. в рамках так называемого «налога на Google». Мера действует с июня 2022 года.

В августе 2022 года на Украине 25 тысяч подписей собрала петиция о легализации эротического и порнографического контента. В сентябре того же года президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проанализировать петицию.

Ранее на Украине трех сотрудников налоговой обвинили в госизмене за сотрудничество с Россией.