В Париже отменили разрешение на создание площадки для летающих такси на Сене

Государственный совет Франции отменил разрешение на создание площадки для летающих такси на Сене в столице страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Presse (AFP).

«Государственный совет Франции аннулировал в среду министерское постановление, разрешающее создание базы взлета и посадки электрических «летающих такси» на Сене в Париже», — говорится в сообщении агентства.

Среди истцов, которые посчитали, что правительство должно было предварительно согласовать создание площадки с управлением по контролю за воздушными помехами страны, оказалась мэрия французской столицы.

До этого телеканал BFMTV сообщал, что французские полицейские задержали 16-летнего злоумышленника, напавшего с топором на пассажиров парижской пригородной электрички.

В префектуре заявили, что причиной нападения стал конфликт между криминальными группировками.

4 ноября французские СМИ сообщили, что в пригороде Парижа четыре подростка получили ранения, двое из них — тяжелые, в результате нападения в электричке.

Ранее собор Парижской Богоматери открылся во Франции после пятилетней реставрации.