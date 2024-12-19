Синоптик пообещал москвичам оттепель после морозов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в конце недели погода в Москве будет меняться «как в ускоренном кино».

По его словам, в пятницу ожидаются морозы до -20°C, после этого днем 20 декабря наступит оттепель, температура поднимется до +1...+3°C. В воскресенье вновь похолодает до -6°С.

«Похолодание будет продолжаться до первой половины ночи четверга, минимальные температуры будут в районе 15-19 градусов мороза. Затем… мы опять попадаем в область потепления», — поделился Вильфанд.

До этого Вильфанд говорил, что в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале ожидается аномально холодная погода.

По словам специалиста, сильные холода придут в российские регионы 18-20 декабря. В эти дни температура воздуха будет на 6-17°C ниже нормы, уточнил синоптик. К примеру, в республике Коми ожидаются морозы до 28-33°C.

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