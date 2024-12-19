Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик пообещал москвичам оттепель после морозов

Вильфанд: после морозов москвичей ожидает оттепель

close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в конце недели погода в Москве будет меняться «как в ускоренном кино».

По его словам, в пятницу ожидаются морозы до -20°C, после этого днем 20 декабря наступит оттепель, температура поднимется до +1...+3°C. В воскресенье вновь похолодает до -6°С.

«Похолодание будет продолжаться до первой половины ночи четверга, минимальные температуры будут в районе 15-19 градусов мороза. Затем… мы опять попадаем в область потепления», — поделился Вильфанд.

До этого Вильфанд говорил, что в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале ожидается аномально холодная погода.

По словам специалиста, сильные холода придут в российские регионы 18-20 декабря. В эти дни температура воздуха будет на 6-17°C ниже нормы, уточнил синоптик. К примеру, в республике Коми ожидаются морозы до 28-33°C.

Ранее москвичам рассказали, какая ночь станет самой морозной с начала зимы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами