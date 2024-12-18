Москвичам рассказали, какая ночь станет самой морозной с начала зимы

На Москву надвигается стремительное, но короткое арктическое вторжение, которое сделает ночь на 19 декабря самой морозной с начала зимы. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Заток холодного воздуха будет происходить практически все сутки 18 декабря. Это арктическое вторжение: циклон, который только что засыпал столицу снегом, отступит, на его место рванет холод с севера, из Мурманской и Архангельской областей. А там сейчас очень холодно!» — предупредила синоптик.

В Москве в среду, 18 декабря, температура воздуха днем составит -8…-10°C, к вечеру она опустится до -14…-16°C. Вместе с похолоданием в Москву придет снег. При этом в ночь на четверг, 19 декабря, ударит самый сильный мороз с начала зимы, до -19°C, однако, уже днем температура повысится до -3…-5°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале ожидается аномально холодная погода. По словам специалиста, сильные холода придут в российские регионы 18-20 декабря.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Поволжье.