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Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в аварии в Париже

StarHit: российскую модель Светлану Савицкую насмерть сбил автомобиль в Париже

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ssaavvvaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Париже автомобиль насмерть сбил 34-летнюю российскую телеведущую и модель Светлану Савицкую, сообщает StarHit.

«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — поделилась знакомая Савицкой.

Прощание с моделью пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.

Модель появлялась на обложках журналов L'Officiel и Bazaar,а также снималась для Glamour. Кроме того, Савицкая была ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV.

До этого в Ульяновске пять человек погибли в ДТП с грузовиком и пассажирским авто.

Также в Тюмени подросток на машине отца столкнулся с автобусом с людьми. Пострадали водители обоих транспортных средств. В салоне автобуса на момент ДТП находились десять пассажиров.

Ранее автомобиль разорвало пополам при ударе об автобус в Башкирии.

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