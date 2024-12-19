Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в аварии в Париже

В Париже автомобиль насмерть сбил 34-летнюю российскую телеведущую и модель Светлану Савицкую, сообщает StarHit.
«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — поделилась знакомая Савицкой.
Прощание с моделью пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.
Модель появлялась на обложках журналов L'Officiel и Bazaar,а также снималась для Glamour. Кроме того, Савицкая была ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV.
До этого в Ульяновске пять человек погибли в ДТП с грузовиком и пассажирским авто.
Также в Тюмени подросток на машине отца столкнулся с автобусом с людьми. Пострадали водители обоих транспортных средств. В салоне автобуса на момент ДТП находились десять пассажиров.
Ранее автомобиль разорвало пополам при ударе об автобус в Башкирии.